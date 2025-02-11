Neslihan Atagül\'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti

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İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün ağabeyinin, oyuncuya ikizi gibi benzemesi görenleri şaşırttı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken Neslihan Atagül, Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışıp evlendiği eşi Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

2016 yılında dünyaevine giren çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.Bebeğini kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül'ün aile hayatı merak ediliyor.

İKİZ GİBİLER

Bir ağabeyi olan Atagül'ün ona olan benzerliği ise zaman zaman gündeme geliyor. İşte ünlü oyuncunun kendisine ikizi gibi benzeyen ağabeyi...

Neslihan Atagül ve ağabeyi İlkay Atagül'ün birbirine ikiz gibi benzemesi şaşkınlık yaratıyor. Yurt dışında yaşamını sürdüren İlkay Atagül'ün bir kız çocuğu bulunuyor.