Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti - Son Dakika
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Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti

Neslihan Atagül\'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği dikkat çekti. İki kardeşi görenler, ''İkiz sandım'' yorumlarında bulundu.

11.02.2025 16:08
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İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün ağabeyinin, oyuncuya ikizi gibi benzemesi görenleri şaşırttı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken Neslihan Atagül, Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışıp evlendiği eşi Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

2016 yılında dünyaevine giren çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.Bebeğini kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül'ün aile hayatı merak ediliyor.

İKİZ GİBİLER

Bir ağabeyi olan Atagül'ün ona olan benzerliği ise zaman zaman gündeme geliyor. İşte ünlü oyuncunun kendisine ikizi gibi benzeyen ağabeyi...

Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti

Neslihan Atagül ve ağabeyi İlkay Atagül'ün birbirine ikiz gibi benzemesi şaşkınlık yaratıyor. Yurt dışında yaşamını sürdüren İlkay Atagül'ün bir kız çocuğu bulunuyor.

Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Aytan Akın:
    Abi nerde 5 1 Yanıtla
  • 244224:
    ayyyyy ne önemli haber 5 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bizde Bu Haberi Bekliyorduk Bilemezsiniz 4 0 Yanıtla
  • BÜLENT ABLAK:
    abi si nerde 4 0 Yanıtla
  • Aslı A:
    Abisi olduğu için benzemesi normal değil mi kime benzemesi gerekiyor size mi 3 0 Yanıtla
  • Murat Tayman:
    birde abiyi görseydik yorum yapsaydık 1 0 Yanıtla
  • Beşir Evin:
    yani ne kadar boş haber varsa sende gerçekten haber değeri var mı onuda bilmiyorum saçmalamaya başladın 0 0 Yanıtla
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