Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığına dair iddialar geçtiğimiz sene çok konuşuldu. Kadir Doğulu'nun başka kadınlarla samimi kareleri sosyal medyayı sallamıştı. Çift bu olaydan sonra aşk pozlarını paylaşmıştı.
İmaj değiştiren Neslihan Atagül'ün son olarak Milano pozlarıyla dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz yayınında da bu pozlar konuşulurken ünlü çiftin özel hayatına dair de yorumlar gecikmedi.
Arto "Sizce Neslihan Kadir'i paylaşıyor mudur?" diye sorarak gündem oldu. Yağmur Çevik ise "Benim iddiam paylaşıyor" diyerek net konuştu.
Hande Sarıoğlu ise "Herkes her şeyi konuşuyor ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Her ne yaşarlarsa yaşasınlar birbirlerine sık sıkıya bağlılar" dedi.
Yağmur Çevik ise "Serra ile de ilişki yaşadılar" diyerek geçmişteki iddiaları yeniden gündeme getirdi.
Son Dakika › Magazin › Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu'yu paylaşıp paylaşmadığı tartışılıyor - Son Dakika
Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, hayatının film olacağı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Levent, 2004 yılında Transtrakya projesine karşı halk örgütlenmesinin bir parçası olduğunu belirterek, hayatının sadece 15 günlük bir kesit olduğunu ifade etti.
Ramazan'ın ilk günü sosyal medya hesabından içkili paylaşım yapan Cem Yılmaz, "Bilerek yaptığınız konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusunu yönelten muhabire adeta nispet yaparcasına bacak bacak üstüne atarak poz verdi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Güldür Güldür Show oyuncularıyla bir araya geldi. Başkan Akpolat, BKM kurucusu Necati Akpınar ve sanatçı dostlarına teşekkür etti.
Survivor'da mücadele eden Yunus Emre, dün akşam yayınlanan bölümde baba olacağını öğrendi ancak eşinden kötü haber geldi. Hamileliğiyle ilgili açıklama yapan Beria Özden, "Kullandığım ilaçlar ve bazı sağlık sorunlarından dolayı gebeliğim sonlandı" dedi.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Selvi Boylum Al Yazmalım gibi Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan Kadir İnanır, arkadaşının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı.
Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi olarak belirlendi. Ankete katılanların yüzde 38'i Middleton'ı tercih etti. Yine aynı ankette, Harry ve Meghan'ın popülerlikleri düşüş gösterdi.
Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminde Ferhat Göçer'in Son Aşkım şarkısını izinsiz kullandığı ortaya çıktı. Göçer ise Ceylan'a dava açarak kazanılan tazminatı da dağıtacağını söyledi.
43 yaşındaki oyuncu Olivia Munn'a meme kanseri teşhisi konuldu. Agresif bir kanser türüyle mücadele eden oyuncu 4 ağır ameliyat geçirdi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Leyla Bilginel, dervişlik yolunda ilerlediğini ve İzmir'de orman içinde bir dergah kurmaya hazırlandığını söyledi. Kurduğu akademi ile seanslar düzenlediğini söyleyen Bilginel, "Danışanlarım 1 saatte şifa buluyor" dedi.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde iletişim ödülünü kazanan Kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre, canlı yayın açarak sevenleriyle konuştu. Yayına dahil olarak hamile olduğunun müjdesini veren Yunus Emre eşi, bir de yarışmacıyı samimi olduğu Aleyna'dan uzak durması konusunda uyardı.
Ehliyetsiz şekilde araç kullanırken bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi tarafından yurtdışına kaçırılan T.C. ile yazar Eylem Tok, Amerika'da görüntülendi. Anne ve oğlun taksiye binerken gülümsediği kareleri gören Demet Akalın ise "Ne gülüyorsun lan" diyerek tepki gösterdi.
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