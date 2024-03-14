Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu'yu paylaşıp paylaşmadığı tartışılıyor - Son Dakika
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Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu'yu paylaşıp paylaşmadığı tartışılıyor

Neslihan Atagül\'ün Kadir Doğulu\'yu paylaşıp paylaşmadığı tartışılıyor

Geçtiğimiz sene Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarıyla gündeme gelen çift, son olarak Milano pozlarıyla dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz programında yapılan yorumlarla birlikte, çiftin özel hayatı tekrar tartışılmaya başlandı.

14.03.2024 22:30  Güncelleme: 22:32
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Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığına dair iddialar geçtiğimiz sene çok konuşuldu. Kadir Doğulu'nun başka kadınlarla samimi kareleri sosyal medyayı sallamıştı. Çift bu olaydan sonra aşk pozlarını paylaşmıştı.

İmaj değiştiren Neslihan Atagül'ün son olarak Milano pozlarıyla dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz yayınında da bu pozlar konuşulurken ünlü çiftin özel hayatına dair de yorumlar gecikmedi.

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Arto "Sizce Neslihan Kadir'i paylaşıyor mudur?" diye sorarak gündem oldu. Yağmur Çevik ise "Benim iddiam paylaşıyor" diyerek net konuştu.

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Hande Sarıoğlu ise "Herkes her şeyi konuşuyor ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Her ne yaşarlarsa yaşasınlar birbirlerine sık sıkıya bağlılar" dedi.

Yağmur Çevik ise "Serra ile de ilişki yaşadılar" diyerek geçmişteki iddiaları yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu'yu paylaşıp paylaşmadığı tartışılıyor - Son Dakika

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