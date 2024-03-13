Nilgün Belgün: \'Komediden sıkıldım, drama oynamak istiyorum\'

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'Çiçek Taksi', 'Yabancı Damat', 'Benim Annem Bir Melek' ve 'Akasya Durağı' gibi uzun soluklu dizilerde kamera karşısına geçen Nilgün Belgün, Müzikonair sosyal medya canlı yayınına konuk oldu. Usta oyuncu, kendisine gelen dizi teklifleriyle ilgili konuştu.

"KOMEDİ ROLLERİ GELİYOR AMA DRAMA OYNAMAK İSTİYORUM"

20 yıl dizilerde oyunculuk yaptım. Televizyonda daha büyük kitlelere ulaşıyorsunuz. Öyle bir teklif gelir ki kabul ederim. Komedyen tarafım ağır bastığı için bana hep komedi rolleri geliyor.

Ben komedi oynamak istemiyorum, drama oynamak istiyorum. Orada çatışıyoruz galiba yapımcılarla. Ben de oturuyorum. Bir dönem dizilere ara vermiştim. İnci Taneleri'ni takip ediyorum. Bir de Demet Evgar'ı çok beğeniyorum.

"TEK VAZGEÇİLMEZİM TİYATRO"

Tiyatro aşkından bahseden 70 yaşındaki oyuncu, "Hep çalışarak kendimi buraya kadar getirdim. Ahbaplık ve dostluk ilişkilerimden faydalanmadım. Benim tek vazgeçilmezim tiyatrodur. Tiyatro ile mutluyum" ifadelerini kullandı.