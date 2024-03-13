'Çiçek Taksi', 'Yabancı Damat', 'Benim Annem Bir Melek' ve 'Akasya Durağı' gibi uzun soluklu dizilerde kamera karşısına geçen Nilgün Belgün, Müzikonair sosyal medya canlı yayınına konuk oldu. Usta oyuncu, kendisine gelen dizi teklifleriyle ilgili konuştu.
"KOMEDİ ROLLERİ GELİYOR AMA DRAMA OYNAMAK İSTİYORUM"
20 yıl dizilerde oyunculuk yaptım. Televizyonda daha büyük kitlelere ulaşıyorsunuz. Öyle bir teklif gelir ki kabul ederim. Komedyen tarafım ağır bastığı için bana hep komedi rolleri geliyor.
Ben komedi oynamak istemiyorum, drama oynamak istiyorum. Orada çatışıyoruz galiba yapımcılarla. Ben de oturuyorum. Bir dönem dizilere ara vermiştim. İnci Taneleri'ni takip ediyorum. Bir de Demet Evgar'ı çok beğeniyorum.
"TEK VAZGEÇİLMEZİM TİYATRO"
Tiyatro aşkından bahseden 70 yaşındaki oyuncu, "Hep çalışarak kendimi buraya kadar getirdim. Ahbaplık ve dostluk ilişkilerimden faydalanmadım. Benim tek vazgeçilmezim tiyatrodur. Tiyatro ile mutluyum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Nilgün Belgün: 'Komediden sıkıldım, drama oynamak istiyorum' - Son Dakika
Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yöneten Sadri Alışık ile flört etmeye başladı. İkilinin birbirini tanıma aşamasında olduğu öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 13-17 Mart haftasında 16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Türk sinema tarihine damga vuran filmlerin yapımcısı Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi önemli yapımların yapımcılığını üstlenmişti. Ayrıca, sinemaseverlerin kült mekanı olan 'Çiçek Bar'ın da kurucusuydu. Arif Keskiner, Türk sinemasına büyük katkılar sağlamış bir isimdir.
Adana doğumlu Arif Keskiner, İstanbul'a gelerek 27 yıl boyunca Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tuttu. Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik yapan Keskiner, Türkiye'ye döndükten sonra birçok fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca birçok film ve diziye de katkıda bulundu. Keskiner, Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açarak tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri haline getirdi.
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