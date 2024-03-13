Nilgün Belgün: 'Komediden sıkıldım, drama oynamak istiyorum' - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Nilgün Belgün: 'Komediden sıkıldım, drama oynamak istiyorum'

Nilgün Belgün: \'Komediden sıkıldım, drama oynamak istiyorum\'

Usta oyuncu Nilgün Belgün, Müzikonair sosyal medya canlı yayınında dizi teklifleriyle ilgili konuştu. Belgün, komedi rollerinden sıkıldığını ve drama oynamak istediğini belirtti. Ayrıca tiyatronun kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

13.03.2024 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Çiçek Taksi', 'Yabancı Damat', 'Benim Annem Bir Melek' ve 'Akasya Durağı' gibi uzun soluklu dizilerde kamera karşısına geçen Nilgün Belgün, Müzikonair sosyal medya canlı yayınına konuk oldu. Usta oyuncu, kendisine gelen dizi teklifleriyle ilgili konuştu.

"KOMEDİ ROLLERİ GELİYOR AMA DRAMA OYNAMAK İSTİYORUM"

20 yıl dizilerde oyunculuk yaptım. Televizyonda daha büyük kitlelere ulaşıyorsunuz. Öyle bir teklif gelir ki kabul ederim. Komedyen tarafım ağır bastığı için bana hep komedi rolleri geliyor.

Ben komedi oynamak istemiyorum, drama oynamak istiyorum. Orada çatışıyoruz galiba yapımcılarla. Ben de oturuyorum. Bir dönem dizilere ara vermiştim. İnci Taneleri'ni takip ediyorum. Bir de Demet Evgar'ı çok beğeniyorum.

"TEK VAZGEÇİLMEZİM TİYATRO"

Tiyatro aşkından bahseden 70 yaşındaki oyuncu, "Hep çalışarak kendimi buraya kadar getirdim. Ahbaplık ve dostluk ilişkilerimden faydalanmadım. Benim tek vazgeçilmezim tiyatrodur. Tiyatro ile mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik

Nilgün Belgün, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nilgün Belgün: 'Komediden sıkıldım, drama oynamak istiyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:03 HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi
23:30 Murat Kurum’dan İmamoğlu’na tepki: Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor Murat Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor
23:24 Mansur Yavaş’tan, İYİ Partili rakibine canlı yayında sert sözler: Benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi, ruh sağlığını kaybetmiş Mansur Yavaş'tan, İYİ Partili rakibine canlı yayında sert sözler: Benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi, ruh sağlığını kaybetmiş
22:08 Samsun’da bir imam camide kendini asarak intihar etti Samsun'da bir imam camide kendini asarak intihar etti
20:33 Netanyahu: İsrail’in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız Netanyahu: İsrail'in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız
00:25 Jorge Jesus, Al Hilal ile en uzun galibiyet serisine ulaştı Jorge Jesus, Al Hilal ile en uzun galibiyet serisine ulaştı
21:55 Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar
21:33 Avrupa Birliği, Rusya’nın dondurulan parasının faizini Ukrayna’ya gönderecek Avrupa Birliği, Rusya'nın dondurulan parasının faizini Ukrayna'ya gönderecek
20:42 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mahmut Abbas’la Ramallah’ta görüşeceğim CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 01:21:48. #1.11#
SON DAKİKA: Nilgün Belgün: 'Komediden sıkıldım, drama oynamak istiyorum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement