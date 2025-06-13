Nilsu Berfin Aktaş\'tan tatilde oryantal şov

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım, Kalp Yarası ve Şakir Paşa Ailesi gibi projelerdeki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle ekran başındakileri etkilemeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda formda görüntüsüyle gündeme gelen Aktaş'ın yaklaşık 10 kilo verdiği öğrenilmişti. Yeni görünümünü takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen oyuncu, tatil pozlarıyla adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Akdeniz'in güneşli kıyılarından bikinili karelerini art arda paylaşan Nilsu Berfin Aktaş, bu kez takipçilerini şaşırtan farklı bir içerikle gündeme geldi. Güzel oyuncu, tatil sırasında oryantal yaptığı anları Instagram hesabından yayınladı. Dans performansıyla kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran Aktaş'a, takipçilerinden "enerjine bayıldık", "tam yaz kızı", "fit halin şahane" gibi yorumlar geldi.