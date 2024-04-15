Eylül sezonunda "Aile" dizisinin ikinci sezonunu tamamlayan Sürer şimdi peş peşe sinema filmleri çekmeye hazırlanıyor.
Bir yandan da yoğun bakıma kaldırılan eşi Sarp Kuray'ın tedavisiyle ilgilenen usta oyuncunun ilk çekeceği filmin adı "Mukedderat"
Erdi Işık'ın yazdığı film Kastamonu Cide'de çekilecek. Nur Sürer'in başrolünü oynayacağı kara komedi türündeki filmde eşi Recep'i kaybeden bir kadına hayat verecek.
Filmi Nur Sürer'in 3 sezon Feride karakterini oynadığı "Camdaki Kız"ın başarılı yönetmeni Nadim Güç çekecek. Nur Sürer'in çok sevdiği Nadim Güç'le yeniden çalışacağı için çok mutlu olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Magazin › Nur Sürer, yeni filmi 'Mukedderat' için hazırlıklara başladı - Son Dakika
Survivor yarışmasında elenen Hakan Hatipoğlu, kızına verdiği sözü tutarak 100 gün boyunca adada kaldı. Hatipoğlu'nun ailesiyle kavuşması duygusal anlara sahne oldu.
Usta oyuncu Musa Uzunlar, bayram tatili için Kaz Dağları'na gitti ve orada Türkan Şoray ile karşılaştı. İkili, bu anı ölümsüzleştirmek için birlikte fotoğraf çekildi. Uzunlar, paylaşımında bu buluşmanın kendisi için bir bayram olduğunu belirtti.
Buray, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyerek konser alanını dolduran sevenlerinin bayramını kutladı. Muhteşem performansıyla müzikseverlere unutamayacakları bir bayram coşkusu yaşatan Buray, büyük alkış aldı.
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda sinirler gerildi. Nagihan ve Damla arasında yaşanan tartışmanın ardından Ogeday ve Berna arasında da bir gerilim yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım hamburger ve patates kızartması ödülünü kazandı. Mavi takımın kaybetmesiyle ise Yaman ikinci eleme adayı oldu.
Burcu Güneş, bir röportajda müzik kariyerinde en çok zorlandığı şeyin güvendiği insanların arkasından vurması olduğunu söyledi. Ayrıca ünlülerin estetiklerini gösterme ihtiyacını eleştiren Güneş, kadın şarkıcılar arasında birlik ve beraberlik olması gerektiğini vurguladı. Son olarak, Simge, Zeynep Bastık ve Sena Şener'i beğendiğini belirtti.
Türk halk müziğinin sevilen sesi, TRT'nin ünlü sanatçılarından Şakir Öner Günhan(82), Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Günhan, kansere 4. kez yakalanmasının ardından hayatını kaybetti. Cenaze törenine sanatçı dostları, TRT'nin eski yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın derin göğüs dekoltesiyle katıldığı bir törene yaptığı paylaşım, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Yılmaz'ın Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşması, Sarıkaya'ya gönderme olarak yorumlandı.
Diyarbakır'da Akyol Medya'nın kurucusu Serdar Akyol ve Zelal Bekiroğulları düğün salonunda yapılan düğünle evlendi. Berdan Mardini ve yerel sanatçıların şarkılarıyla eğlenceli bir gece geçiren yüzlerce davetliye teşekkür ettiler.
İran dün akşam saatlerinde İsrail'i 300'e yakın füzeyle vururken yaşanan gelişmenin ardından Kurtlar Vadisi Pusu'daki bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu sahnede; Polat Alemdar karakterinin ve karşısındakinin "Bölgede İsrail ile İran'ın adı konmamış bir işbirliği var aslında. İkisi de varlıklarını, birbirlerine olan karşıtlıkları üzerinden sürdürüyor. Tansiyonun düştüğünü hissettikleri an yapay bir kriz yaratıyorlar" diyaloğu yer alıyor.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Yunus Emre ile Ogeday Girişken arasında yaşanan kavga büyük bir gerginliğe sebep oldu. Yarışmacılar ve yapım ekibi müdahale etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı konseyde cezaları açıkladı. Yunus Emre'ye 8 oyun oynamama ve 8 ödülden men cezası verildi. Ogeday ise ceza almadı. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.
Suavi Bey'in ötanaziden vazgeçerek tekkeye gidip Meryem için izin alması, Levent ve Meryem için bayram sevinci olur. Ancak Meryem'in yeni hayata alışamayacağının işaretleri tarikatta rahatsızlık sesleriyle birlikte ortaya çıkar. Sadi Hüdayi, tarikat mensuplarını Affan'ın yardımıyla es yolunda kararlar alırken, Beste Meryem'i evden göndermek için kocasına baskı yapar. Levent ise Zeynep'i kurtarmak için Cüneyd'in annesiyle ilgili sır perdesini aralamaya çalışır. Meryem'in korkularına rağmen Cüneyd'le Levent arasındaki bağ güçlenirken, bu görüşme tehlikeli anıların ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca, gün yüzüne çıkacak başka bir sır da Levent ve Meryem'in ilişkisini sonsuza dek değiştirecektir.
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