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Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, Athena konserine gitti - Son Dakika
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Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, Athena konserine gitti

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile evliliğinden olan oğlu Osman Nejat, annesiyle birlikte Athena konserine katıldı. Ancak konser sonrası Gökhan Özoğuz'un tavrından rahatsız olan Yeşilçay, sosyal medya hesabından sitemini dile getirdi.

Nurgül Yeşilçay\'ın oğlu Osman Nejat, Athena konserine gitti
16.12.2023 - 17:14,  Güncelleme: 17:17
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Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile evliliğinden olan ve Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat, tatil için Türkiye'ye geldi.

Osman Nejat, ayağının tozuyla annesi ile birlikte Athena konserine gitti.

Oğlu ile konsere giden Nurgül Yeşilçaydan Gökhan Özoğuza sitem: Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin

Anne oğulun güzel başlayan gece, tatsız bitti.

Athena grubunu tebrik etmek için konser sonrası oğlu ile birlikte kulise giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'un tavrından rahatsız oldu.

Yeşilçay, sitemini sosyal medya hesabında dile getirdi.

"Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünlü çok seviyor Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayaallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!"

Oğlu ile konsere giden Nurgül Yeşilçaydan Gökhan Özoğuza sitem: Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin

Kaynak: Magazinkolik
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Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz, Cem Özer, Athena, Son Dakika

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