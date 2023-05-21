Nuri Sesigüzel'in cenaze töreninde yaşlı kadın Mahmut Tuncer'den 20 TL isteyince, Tuncer "Yüzsüz müsün?" diyerek karşılık verdi

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Nuri Sesigüzel cenazesine tanınmış birçok kişi katıldı. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer de cenazeye gelenler arasındaydı.

"YÜZSÜZ MÜSÜN?"

Ünlü türkücü muhabirlerle sohbet ettiği sırada yaşlı bir kadın gelip Tuncer "Mahmut Bey çok özür dilerim. 20 TL var mı?" sorusunu sordu. Mahmut Tuncer de kadına "Senin 100 liran var mı? Yüzsüz müsün?" sözleriyle olaydan rahatsız olduğunu belli etti. Kaynak: Snobmagazin