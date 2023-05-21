Nuri Sesigüzel'in cenaze töreninde yaşlı kadın Mahmut Tuncer'den 20 TL isteyince, Tuncer "Yüzsüz müsün?" diyerek karşılık verdi - Son Dakika
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Nuri Sesigüzel'in cenaze töreninde yaşlı kadın Mahmut Tuncer'den 20 TL isteyince, Tuncer "Yüzsüz müsün?" diyerek karşılık verdi

21.05.2023 15:21

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, Nuri Sesigüzel'in cenazesinde kendisinden 20 TL isteyen kişiye "Yüzsüz müsün?" diyerek karşılık verdi.

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Nuri Sesigüzel cenazesine tanınmış birçok kişi katıldı. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer de cenazeye gelenler arasındaydı.

"YÜZSÜZ MÜSÜN?"

Ünlü türkücü muhabirlerle sohbet ettiği sırada yaşlı bir kadın gelip Tuncer "Mahmut Bey çok özür dilerim. 20 TL var mı?" sorusunu sordu. Mahmut Tuncer de kadına "Senin 100 liran var mı? Yüzsüz müsün?" sözleriyle olaydan rahatsız olduğunu belli etti. Kaynak: Snobmagazin

YORUMLAR (10)
  • Turgay Sancak: kimse gelip para istemesin artık, ekonomi iyi, her şey yolunda, para falan dilenmeyin. Cevap Yaz 27 15 Yayından Kaldır
  • Gültekin Konukcu: Asıl yüzsüz varsa Mahmut Tuncer sensin o kadar milletin içinde cevap vermez gider Cevap Yaz 34 8 Yayından Kaldır
  • Bulent Cebeci: Kadın dalga geçmiş adamın suçu yok iyi cevap vermiş Cevap Yaz 15 15 Yayından Kaldır
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86 yaşındaki Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı 86 yaşındaki Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Nuri Sesigüzel, Mahmut Tuncer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nuri Sesigüzel'in cenaze töreninde yaşlı kadın Mahmut Tuncer'den 20 TL isteyince, Tuncer 'Yüzsüz müsün?' diyerek karşılık verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nuri Sesigüzel'in cenaze töreninde yaşlı kadın Mahmut Tuncer'den 20 TL isteyince, Tuncer "Yüzsüz müsün?" diyerek karşılık verdi - Son Dakika
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