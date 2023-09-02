Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde "Mualla" rolünü oynayan Nursel Köse, yaz sezonunda Başkan filmi için kamera karşısına geçti. Oyuncuya dizideki rolü için altın diş takıldı, yüzüne et beni yapıldı ve gözleriyle oynandı.

MAKYAJI 2 SAAT SÜRÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, A Time Medya imzalı film için görüntüsü yenilenen Nursel Köse'ye 14 ayar altın diş takıldı, yüzüne et benleri yerleştirildi, gözlerinin simetrisiyle oynandı. Usta oyuncu filmde Diren Polatoğulları'nın hayat verdiği belediye başkanının gösteriş meraklısı eşi "Hacer" karakterine hayat verdi. Tunceli Ovacık'ta çekilen filmde Hacer, entrikalar peşinde koşuyor. Köse'nin dişleri ses tonunun bozulmaması için doktor kontrolünde kişiye özel hazırlandı. Ünlü oyuncunun makyajının yapımı günde en az 2 saat sürüyor.