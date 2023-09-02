Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı - Son Dakika

Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı

Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı
Son Güncelleme: 02.09.2023 09:13

ATV ekranlarında popüler dizi 'Aldatmak'ın 'Mualla' karakterini canlandıran Nursel Köse, yaz sezonunda 'Başkan' filmi için kamera karşısına geçti. Köse'nin rolü için dişlerine altın kaplama yapıldı, yüzüne et beni eklendi ve gözleriyle oynandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde "Mualla" rolünü oynayan Nursel Köse, yaz sezonunda Başkan filmi için kamera karşısına geçti. Oyuncuya dizideki rolü için altın diş takıldı, yüzüne et beni yapıldı ve gözleriyle oynandı.

MAKYAJI 2 SAAT SÜRÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, A Time Medya imzalı film için görüntüsü yenilenen Nursel Köse'ye 14 ayar altın diş takıldı, yüzüne et benleri yerleştirildi, gözlerinin simetrisiyle oynandı. Usta oyuncu filmde Diren Polatoğulları'nın hayat verdiği belediye başkanının gösteriş meraklısı eşi "Hacer" karakterine hayat verdi. Tunceli Ovacık'ta çekilen filmde Hacer, entrikalar peşinde koşuyor. Köse'nin dişleri ses tonunun bozulmaması için doktor kontrolünde kişiye özel hazırlandı. Ünlü oyuncunun makyajının yapımı günde en az 2 saat sürüyor.

Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı
Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı
Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı
Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı

Nursel Köse, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı - Son Dakika
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