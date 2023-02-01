Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranı sinek avlıyor! Menüdeki fiyatları görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranı sinek avlıyor! Menüdeki fiyatları görenler gözlerine inanamıyor

01.02.2023 16:29

Dünyaca ünlü kasap Nusret'in cuma akşamı New York şubesine giden TikTok kullanıcısı, restoranın bomboş olduğunu görünce ünlü isimle "Burası çok yoğun" diyerek dalga geçti. Nusret'in fahiş fiyatlardan dolayı müşteri kaybettiğini ileri süren fenomen, "Gözlerim beni yanıltıyor mu? Bu fiyatlar gerçek olamaz. Menüdeki etlerin fiyatları 100-1190 dolar arası değişiyor" dedi.

Tuz serpme hareketiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan Nusret Gökçe, dünyanın çeşitli ülkelerinde restoran açtı. Birçok mekanı dolup taşan Nusret'in New York şubesinin boş olduğunu gören Simon Metin isimli fenomen, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

NUSRET'İ TİYE ALDI

Nusret'e ait New York'ta bulunan restoranın cuma akşamı saat altıda bomboş olması sosyal medya ve İngiliz basınına dalga konusu oldu. Simon Metin isimli TikTok kullanıcısı, akşam saatlerinde Nusret' ait restorana girdi. Masaların tamamen boş olduğunu görünce videosunu çekip ''Akşam saat 6 ve burası çok yoğun" diyerek Nusret'i tiye aldı.

ALTIN KAPLAMA ETİN FİYATI 22 BİN TL

İngiliz olan Simon Metin, daha sonra da menüdeki fiyatları paylaşarak "Gözlerim beni yanıltıyor mu? Bu fiyatlar gerçek olamaz dedi. Paylaşılan menüde salata fiyatları 35 dolardan 85 dolara kadar çıkarken et fiyatları da ağızları açık bırakı. Menüde et fiyatları 100 dolar ve 1190 dolar arası değişiyor. Bu fiyat sipariş verdiğiniz etin gerçek altınla kaplanıp kaplanmasını isteyip istemediğinize göre değişiyor. En yüksek fiyat, ise "24 ayar altın kaplamalı yüksek mermer wagyu tomahawk" bifteğine ait. Fiyatlar karşısında şaşkına dönen adam, hiçbir şey sipariş etmeden mekandan ayrıldı.

Videonun altına bazı kullanıcılar "inekler altınla mı besleniyor? Fiyatlar neden bu kadar pahalı" gibi yorumlarda bulundu.

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Magazin Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranı sinek avlıyor! Menüdeki fiyatları görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranı sinek avlıyor! Menüdeki fiyatları görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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