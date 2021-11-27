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O Ses Almanya'da Yalan şarkısını söyleyen Zeynep Avcı, yine jürileri mest etti - Son Dakika

O Ses Almanya'da Yalan şarkısını söyleyen Zeynep Avcı, yine jürileri mest etti

27.11.2021 16:25

O Ses Almanya'nın ilk turunda seslendiği Yalan şarkısıyla dikkat çeken Türk kızı Zeynep Avcı, bu sefer de Zerrin Özer'in Kıyamam şarkısını seslendirdi. Zeynep Avcı, performansıyla yine jüri üyelerinden beğeni aldı.

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Türk kökenli Zeynep Avcı, güçlü sesi ve yorumuyla O Ses Almanya'ya damgasını vurmaya devam ediyor. İlk turda Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını okuyan ve performansıyla jüri üyelerinin tüylerini diken diken eden yarışmacı, yine herkesi kendine hayran bıraktı.

YİNE TAM NOT ALDI

Yarışmada başarılı çıkışını sürdüren Zeynep Avcı, bu kez de Zerrin Özer'in Kıyamam adlı şarkısını yorumladı. Yine jüri üyelerini ayakta alkışlatan Zeynep Avcı, programı izlemeye gelenleri de duygulandırdı. Şarkıyı okurken duygulanan şarkıcının da gözleri doldu.

O Ses Almanya'da Yalan şarkısıyla tüyleri diken diken eden Zeynep Avcı, yine jürileri mest etti

O Ses Almanya'da Yalan şarkısını söyleyen Zeynep Avcı, yine jürileri mest etti

Zerrin Özer, Zeynep Avcı, Almanya, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin O Ses Almanya'da Yalan şarkısını söyleyen Zeynep Avcı, yine jürileri mest etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: O Ses Almanya'da Yalan şarkısını söyleyen Zeynep Avcı, yine jürileri mest etti - Son Dakika
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