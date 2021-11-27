O Ses Almanya'da Yalan şarkısını söyleyen Zeynep Avcı, yine jürileri mest etti

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Türk kökenli Zeynep Avcı, güçlü sesi ve yorumuyla O Ses Almanya'ya damgasını vurmaya devam ediyor. İlk turda Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını okuyan ve performansıyla jüri üyelerinin tüylerini diken diken eden yarışmacı, yine herkesi kendine hayran bıraktı.

YİNE TAM NOT ALDI

Yarışmada başarılı çıkışını sürdüren Zeynep Avcı, bu kez de Zerrin Özer'in Kıyamam adlı şarkısını yorumladı. Yine jüri üyelerini ayakta alkışlatan Zeynep Avcı, programı izlemeye gelenleri de duygulandırdı. Şarkıyı okurken duygulanan şarkıcının da gözleri doldu.