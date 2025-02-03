O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı - Son Dakika
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O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı

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O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan Survivor'da duyurdu. Ceylan, O Ses Türkiye'nin 8 Şubat Cumartesi akşamı başlayacağını açıkladı.

03.02.2025 08:54  Güncelleme: 09:04
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Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturacağı, Tv8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan Survivor'da duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma programı O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu.

Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri üyeliği yapacağı programa Melike Şahin de dahil olmuştu.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

İzleyicilerin heyecanla beklediği O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan açıkladı. Ceylan, O Ses Türkiye'nin 8 Şubat Cumartesi başlayacağını söyledi.

O Ses Türkiye\'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor\'da açıkladı

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Son Dakika Magazin O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    boş bir program juriler cep dolduruyor bide acun 15 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Acun Bey boşa çaba bunlar. TV8 ve 8,5 kanallarınız yakında iflas bayrağını çeker. 9 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaraylılar izlemeyin şu şebek programı 4 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    boş yayınlar maalesef insanların bu tür yarışmalara karnı tok uzun sürmez juriler biraz para kazanır... 3 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Çok gereksiz program. Mustafa Sandal ında dediği gibi JÜRİ SHOW!! başka bir halt değil. Önemli olan jürilerin insanları eğlendirmesi. Rating buna göre gidiyor. 0 0 Yanıtla
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