Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturacağı, Tv8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan Survivor'da duyurdu.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma programı O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu.
Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri üyeliği yapacağı programa Melike Şahin de dahil olmuştu.
İzleyicilerin heyecanla beklediği O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan açıkladı. Ceylan, O Ses Türkiye'nin 8 Şubat Cumartesi başlayacağını söyledi.
Son Dakika › Magazin › O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı - Son Dakika
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