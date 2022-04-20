"Oğlum" dizisi bu akşam ekranlarda! Tuğrul şüpheli olarak gözaltına alınıyor! - Son Dakika
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"Oğlum" dizisi bu akşam ekranlarda! Tuğrul şüpheli olarak gözaltına alınıyor!

20.04.2022 12:11
"Oğlum" dizisi bu akşam ekranlarda! Tuğrul şüpheli olarak gözaltına alınıyor!

Ekranların beğenilen dizisi Oğlum yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Yeni bölümde Tuğrul'un şüpheli olarak gözaltına alınması Efe ve Zeynep'te şok etkisi yaratır.

Tuğrul'un sorguya alındığı tanıtımda izleyicinin kafasındaki soru işaretleri giderek artıyor. Tuğrul, sorguda bir köpeğe çarptığını söylerken Sedat, Tuğrul'un bir insana çarptığını düşünüyor.

"BEN YAPMADIM…"

Tuğrul'un ifadesinin doğru olup olmadığı merak konusu olurken olay yerinde araştırmalar devam ediyor. Bulut'un gerçek kimliğinin açığa çıkması İlyas'ı öfkelendirirken Tuğrul'un ormanda gösterdiği yerde kazı çalışmaları başlıyor.

OĞLUM'UN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Tuğrul'un şüpheli olarak gözaltına alınması Efe ve Zeynep'te şok etkisi yaratır. Efe babasının masumiyetine inanırken Zeynep, Tuğrul'un suçlu olduğuna neredeyse emindir. Sedat, İlyas'ı bu meseleden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. İlyas'ın hamlesi olayların seyrini tamamen değiştirecektir.

Oğlum dizisi bu akşam ekranlarda! Tuğrul şüpheli olarak gözaltına alınıyor!
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Oğlum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Oğlum' dizisi bu akşam ekranlarda! Tuğrul şüpheli olarak gözaltına alınıyor! - Son Dakika


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