Oğulcan Engin ile ayrılan Ezgi Eyüboğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi

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Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu'nun mutluluğu kısa sürdü. Aşklarını göz önünde yaşayan ve sık sık sosyal medya hesaplarından aşk dolu pozlarını paylaşan ikili, temmuz ayında ayrılık kararı aldı. Eyüboğlu ile ayrıldıktan sonra adı birçok güzelle anılan Engin, son olarak Miray Daner ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin birlikte görülmesinin ardından Ezgi Eyüboğlu'nun da özel hayatında bir gelişme yaşandı.

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Gazete Magazin'in haberine göre; Güzel oyuncu, sosyeteden iç mimar Kerim Çarmıklı ile görüntülendi. İkilinin bir mekanda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Ezgi Eyüboğlu'nun aşk iddiası sonrası ne açıklama yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

KERİM ÇARMIKLI KİMDİR?

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Candan-İsmail Çarmıklı çiftinin oğlu olanKerim Çarmıklı, iç mimardır. Çarmıklı, 2016 yılında psikolog Zeynep Selvili ile nikah masasına oturdu ancak ikili, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşandı.

"İLİŞKİDE DEĞER BİLEN, SAHİP ÇIKAN VE EMEK VEREN BİRİYİM"

Oğulcan Engin ile ayrıldıktan sonra bir dergiye röportaj veren Eyüboğlu, "İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?" sorusuna, "Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil" yanıtını vermişti.