Oğuzhan Koç, Kendi Yazdığı Dizi Projesi Üzerinde Çalışıyor

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"KENDİ YAZDIĞIM BİR DİZİ PROJEM VAR"

38 yaşındaki Oğuzhan Koç, son olarak önceki gün Levent'te yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Ayaküstü gazeteciler ile sohbet eden ünkü isim, "Konserlerimizi yapıyoruz, sahnelerimiz de devam ediyor. Bir kaç özel proje peşindeyiz" dedi.

"Bir küçük dizi projem var kendi yazdığım" diyerek hayranlarına müjdeyi veren oyuncu, "Yetiştirebilirsem güzel bir dizi çekmeyi hedefliyoruz.

Oyunculuk ve şarkıcılığı ikisi bir arada yönetmek çok zor. Müzik bir tık daha ağır basıyor bende" açıklamasında bulundu.

"HERKES NASIL İSTİYORSA ÖYLE YAŞASIN"

Son dönemde magazin gündemini meşgul eden, Gökhan Özen ve Rafet El Roman gibi isimlerin estetik yaptırdığı iddiasıyla ilgili konuşan Koç, şu ifadeleri kullandı:

Herkes nasıl isterse öyle yapsın öyle yaşasın. Erkekler bence bu tarz şeyleri hanımlar güzel bulsun diye yapıyorlar. Hanımlar da güzel buluyor ise bize laf düşmez.