Okan Buruk ve Nihan Akkuş Buruk Boşandı - Son Dakika
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Okan Buruk ve Nihan Akkuş Buruk Boşandı

Okan Buruk ve Nihan Akkuş Buruk Boşandı

2013 yılında boşanma kararı alan Okan Buruk ve Nihan Akkuş Buruk çifti, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti. Ancak geçen ay boşanma kararı alarak ayrıldıkları ortaya çıktı. Çiftin 15 yaşında Ali Yiğit adında bir oğulları bulunuyor.

16.02.2024 14:13
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2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti.

15 yaşında Ali Yiğit adında bir oğulları bulunan Okan Buruk ile Nihan Akkuş Buruk'un geçen ay boşandığı ortaya çıktı.

Kaynak: Magazinkolik

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