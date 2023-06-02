Ölümlü Dünya filminin 2'incisi geliyor! Dün çekimleri başladı

Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Güneş Hayat ve Giray Altınok'un yer aldığı Ölümlü Dünya filminin ikincisi geliyor.

ÇEKİMLER BAŞLADI

Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yazdığı filmin okumaları provaları geçtiğimiz hafta yapıldı. Merakla beklenen filmin çekimleri de dün başladı. Ali Atay'ın yönettiği filmin devam projesi güçlenen kadrosuyla ve yeni macerasıyla Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak.

"Ölümlü Dünya" filmi 2017 yılında vizyona girmiş, 585 bin 145 seyirci tarafından izlenmiş ve eğlenceli hikayesiyle çok beğenilmişti.