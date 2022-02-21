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Ölümsüz Bir Aşk Hikayesi Beyazperdeye Taşınıyor - Son Dakika

Ölümsüz Bir Aşk Hikayesi Beyazperdeye Taşınıyor

21.02.2022 11:44
Ölümsüz Bir Aşk Hikayesi Beyazperdeye Taşınıyor

"Dilberay" filmi ortak yapımcılarından Fikri Harika, yeni projesini açıkladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Genc¸ligˆimi bıraktım Sofya'da" dedirten Bulgar kızı Dimitrina'ya olan imkansız aşkı, aynı isimle beyazperdeye taşınıyor. Sonbaharda çekimlerine başlanacak "DİMİTRİNA", 2023 yılı Ekim ayında vizyona girecek.

Bir ulusun kaderini baştan yazan, girdiği bütün savaşları zaferle taçlandıran Atatürk'ün hayatında silinmeyen izler bırakan Bulgar kızı Dimitrina'ylayaşadığıhüzün dolu aşk hikayesi film oluyor. "Dilberay" filmi ortak yapımcılarından Fikri Harika Prodüksiyon imzasıyla çekilecek film, önümüzdeki yıl Ekim ayında vizyona girecek.

Kader onları yan yana getirmedi

Mustafa Kemal,henüz otuzlu yaşlarının başında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği'ne atanır. Burada General Stilyan Kovaçev'in kızı Dimitrina ile tanışır birbirlerine aşık olurlar ve Atatürkhiç vakit kaybetmeden evlenme teklif eder.Bu teklif güzeller güzeli Dimitrina tarafından büyük bir mutlulukla kabul edilse de, büyük aşk ne yazık ki evlilikle sonuçlanmaz;kader onları yan yana getirmez.

Yıllar sonra Atatürk'e;"Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Genc¸ligˆimi bıraktım Sofya'da" dedirten kazanamadığı bu tek savaşın; yarım kalan hüsran dolu hikayesini anlatacak"DİMİTRİNA", 27 Ekim 2023'te sinemaseverlerle buluşacak.

Bu çok özel ve anlamlı filme yapımcı olarak imza atacak Fikri Harika Prodüksiyon kurucusu Özgür Tari; "İlk filmimiz DİLBARAY ile çıtayı en yükseğe koyduk. İzleyiciler de sahip çıktı ve ilk günden beri hep zirvede. Sinema sektöründe kalıcı işler yapmak hedefindeyiz. Bu hedefimize ulaşmak ve izleyicileri hep görmek istedikleri Atatürk filmi ile buluşturmak için çalışmalara başladık. Çok büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Atamıza yakışır bir film ortaya çıkartacağız" dedi.
Ölümsüz Bir Aşk Hikayesi Beyazperdeye Taşınıyor

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Mustafa Kemal Atatürk, Dimitrina, Bulgar, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ölümsüz Bir Aşk Hikayesi Beyazperdeye Taşınıyor - Son Dakika Magazin


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