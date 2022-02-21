Ölümsüz Bir Aşk Hikayesi Beyazperdeye Taşınıyor

Kader onları yan yana getirmedi
Mustafa Kemal,henüz otuzlu yaşlarının başında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği'ne atanır. Burada General Stilyan Kovaçev'in kızı Dimitrina ile tanışır birbirlerine aşık olurlar ve Atatürkhiç vakit kaybetmeden evlenme teklif eder.Bu teklif güzeller güzeli Dimitrina tarafından büyük bir mutlulukla kabul edilse de, büyük aşk ne yazık ki evlilikle sonuçlanmaz;kader onları yan yana getirmez.
Yıllar sonra Atatürk'e;"Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Genc¸ligˆimi bıraktım Sofya'da" dedirten kazanamadığı bu tek savaşın; yarım kalan hüsran dolu hikayesini anlatacak"DİMİTRİNA", 27 Ekim 2023'te sinemaseverlerle buluşacak.
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