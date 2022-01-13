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Ömür Gedik'ten şarkıcı Gülşen'e şok sözler! - Son Dakika

Ömür Gedik'ten şarkıcı Gülşen'e şok sözler!

13.01.2022 23:15
Ömür Gedik'ten şarkıcı Gülşen'e şok sözler!

Ünlü şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, önceki akşam katıldığı bir partide görüntülendi. Gedik, 'Kürk giymeme kimse karışamaz' diyen şarkıcı Gülşen'e sert çıktı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, Savoy Otelleri'nin önceki akşam Günay Restoran'da düzenlediği 'yeni yıla merhaba' partisine katıldı.

"BU RESMEN VİCDANSIZLIK!"

Gedik, 'Kürk giymeme kimse karışamaz' diyen şarkıcı Gülşen'e cevap verdi. Ömür Gedik, "Kürk giymesine karışırım. Bu merhametsizlik, vicdansızlık ve cinayettir! Allah bu hayvanları, biz canlarını alıp kürklerini giyelim diye mi yaratıyor? Bunu kabullenmem mümkün değil" diyerek polemiğin fitilini ateşledi.

Ömür Gedik'ten şarkıcı Gülşen'e şok sözler!
Ömür Gedik'ten şarkıcı Gülşen'e şok sözler!
Ömür Gedik'ten şarkıcı Gülşen'e şok sözler!

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Ömür Gedik, Gülşen, Gedik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ömür Gedik'ten şarkıcı Gülşen'e şok sözler! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ömür Gedik'ten şarkıcı Gülşen'e şok sözler! - Son Dakika
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