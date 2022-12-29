Merve Boluğur, kameraları karşısında görünce "İnsan değilsiniz" diye bağırdı - Son Dakika
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Merve Boluğur, kameraları karşısında görünce "İnsan değilsiniz" diye bağırdı

29.12.2022 12:14

Geçtiğimiz akşam eski eşi Mert Aydın ile buluşan Merve Boluğur, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert tepki gösterdi. Kameraların kapatılmasını talep eden Boluğur, bir muhabire "İnsan değilsiniz" diyerek bağırdı.

Oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, önceki akşam 53 gün evli kaldığı Mert Aydın ile görüntülendi. Aydın ile bir mekandan çıkarken karşısında basın mensuplarını gören Boluğur, öfkeden deliye dönünce bir muhabirle tartıştı.

"İNSAN DEĞİLSİNİZ, ÜZÜLÜYORUM"

Eski eşiyle görüntülenmek istemeyen ve kameraların kapatılmasını isteyen Boluğur, muhabirin yanına gelerek tepki gösterdi. Defalarca kez kameraların kapatılmasını isteyen Boluğur, "Kapatır mısın rica ediyorum. Gerginlik çıkarmıyorum, rica ediyorum. Görüntülenmek istemiyorum. İnsanım ben, insanlık hakkım var. Olay yaratıyorsun kapat diyorum kapatmıyorsun. İnsani bir şey istiyorum senden. Vicdanen istiyorum. Röportaj yapmak istemiyorum, görüntülenmek de istemiyorum. İnsan değilsiniz abi değilsiniz. Üzülüyorum" dedi.

Görüntülenmek istemeyen Merve Boluğur, basın mensuplarıyla tartıştı
Görüntülenmek istemeyen Merve Boluğur, basın mensuplarıyla tartıştı
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Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur, kameraları karşısında görünce 'İnsan değilsiniz' diye bağırdı - Son Dakika


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