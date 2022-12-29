Oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, önceki akşam 53 gün evli kaldığı Mert Aydın ile görüntülendi. Aydın ile bir mekandan çıkarken karşısında basın mensuplarını gören Boluğur, öfkeden deliye dönünce bir muhabirle tartıştı.
Eski eşiyle görüntülenmek istemeyen ve kameraların kapatılmasını isteyen Boluğur, muhabirin yanına gelerek tepki gösterdi. Defalarca kez kameraların kapatılmasını isteyen Boluğur, "Kapatır mısın rica ediyorum. Gerginlik çıkarmıyorum, rica ediyorum. Görüntülenmek istemiyorum. İnsanım ben, insanlık hakkım var. Olay yaratıyorsun kapat diyorum kapatmıyorsun. İnsani bir şey istiyorum senden. Vicdanen istiyorum. Röportaj yapmak istemiyorum, görüntülenmek de istemiyorum. İnsan değilsiniz abi değilsiniz. Üzülüyorum" dedi.
Son Dakika › Magazin › Merve Boluğur, kameraları karşısında görünce 'İnsan değilsiniz' diye bağırdı - Son Dakika