Oyuncu Erkan Petekkaya, hastaneye kaldırıldı

Paramparça, Hanımın Çiftliği, Sessiz Fırtına ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki başta olmak üzere çok sayıda sevilen projede rol alan oyuncu Erkan Petekkaya, ameliyat oldu.
Sabah saatlerinde böbrek ameliyatı için bıçak altına yatan Petekkaya'nın operasyonu 1 saat 45 dakika sürdüğü öğrenildi. Ünlü oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Erkan Petekkaya geçtiğimiz haftalarda da böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: Snob Magazin
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