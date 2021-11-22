Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç cinsel içerikli film itirafı

Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Esra Dermancıoğlu, YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına konuk oldu.

CİNSEL YÖNELİMİ İLE İLGİLİ SORUYA NET YANIT

Dermancıoğlu, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum."

CİNSEL İÇERİKLİ FİLM İTİRAFI

Esra Dermancıoğlu erkekte ilk olarak el ve ayağa baktığını da söylerken, "Cinsel içerikli film izler misin?" sorusuna ise "Cinsel içerikli film seyrettiğimde bana gülme geliyor" dedi.

ALDATILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programına katılan Esra Dermancıoğlu, aldatıldığını itiraf etmişti.

Eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen Dermancıoğlu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..." diye konuşmuştu.