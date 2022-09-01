İki görevlinin gazetecileri tehdit ettiği sırada onlara müdahale etmeyen Furkan Palalı, sadece görevini yapmakta gazetecileri tehdit eden iki görevliyi izlemekle yetindi.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Hande Doğandemir ve Furkan Palalı Aşkının İlk Fotoğrafı - Son Dakika

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