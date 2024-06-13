Oyuncu Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti\'nin kadrosuna dahil oluyor

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Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosu yeni sezonda genişliyor. Dizinin ilk sürpriz ismi ise Şebnem Bozoklu oldu.

KIVILCIM'IN KUZENİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, en son TRT1'de yayınlanan Hayatımın Neşesi'yle izleyicilerin karşısına çıkan Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'lael sıkıştı. Başarılı oyuncu, sezon finaliyle izlenme rekoru kıran Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti'nde Evrim Alasya'nın İzmir'den gelen kuzeni Meri'yi oynayacak Diziye 4 ünlü oyuncu daha katılacak.