Oyuncu Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor - Son Dakika
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Oyuncu Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor

Oyuncu Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti\'nin kadrosuna dahil oluyor

Son olarak Hayatımın Neşesi dizisinde rol alan başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, muhteşem bir bölümle sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor.

13.06.2024 11:14
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Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosu yeni sezonda genişliyor. Dizinin ilk sürpriz ismi ise Şebnem Bozoklu oldu.

KIVILCIM'IN KUZENİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, en son TRT1'de yayınlanan Hayatımın Neşesi'yle izleyicilerin karşısına çıkan Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'lael sıkıştı. Başarılı oyuncu, sezon finaliyle izlenme rekoru kıran Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti'nde Evrim Alasya'nın İzmir'den gelen kuzeni Meri'yi oynayacak Diziye 4 ünlü oyuncu daha katılacak.

Oyuncu Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
Oyuncu Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor

Hayatımın Neşesi, Şebnem Bozoklu, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ankara null: sahsiyette kotuydu burdada pek bisey beklemeyin 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Oyuncu Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor - Son Dakika
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