Oyuncu Selin Şekerci, Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi - Son Dakika
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Oyuncu Selin Şekerci, Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi

23.07.2022 07:43

Oyuncu, sunucu İbrahim Selim'den geçtiğimiz ay ayrılan Selin Şekerci, önceki akşam yeni sevgilisi Osman Yalın ile Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Karşılarında basın mensuplarını görünce şaşkına dönen ikili, soruları yanıtsız bıraktı.

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı İbrahim Selim ile ilişkisini noktalayan başarılı oyuncu Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutlamış ve basın mensuplarına kalbini aşka kapattığını söylemişti. Oyuncu açıklamasından günler sonra yeni sevgilisiyle görüntülendi.

YENİ AŞKIYLA EL ELE

İş insanı Osman Yalın'a ait olan kafede vakit geçiren çift, daha sonra bir kozmetik mağazasına girdi. Selin Şekerci ve Osman Yalın, bir süre mağazada kaldıktan sonra çıkışta basın mensuplarını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. El ele gezen ikiliden Şekerci, bir muhabirin "Aşkı buldunuz mu?" sorusu karşısında kendisini gülmekten alamadı. Sessiz kalmayı tercih eden Şekerci ve sevgilisi, hızlı adımlarla basın mensuplarının yanında ayrıldı.

'Aşka kapılarımı kapattım' diyen Selin Şekerci, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi
'Aşka kapılarımı kapattım' diyen Selin Şekerci, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi
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Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Selim, Selin Şekerci, Yalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Selin Şekerci, Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Selin Şekerci, Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi - Son Dakika
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