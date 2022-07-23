Oyuncu Selin Şekerci, Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı İbrahim Selim ile ilişkisini noktalayan başarılı oyuncu Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutlamış ve basın mensuplarına kalbini aşka kapattığını söylemişti. Oyuncu açıklamasından günler sonra yeni sevgilisiyle görüntülendi.

YENİ AŞKIYLA EL ELE

İş insanı Osman Yalın'a ait olan kafede vakit geçiren çift, daha sonra bir kozmetik mağazasına girdi. Selin Şekerci ve Osman Yalın, bir süre mağazada kaldıktan sonra çıkışta basın mensuplarını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. El ele gezen ikiliden Şekerci, bir muhabirin "Aşkı buldunuz mu?" sorusu karşısında kendisini gülmekten alamadı. Sessiz kalmayı tercih eden Şekerci ve sevgilisi, hızlı adımlarla basın mensuplarının yanında ayrıldı.