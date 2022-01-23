Fenerbahçe'den sezon başında İngiltere Premier Lig'inden Watford'a transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan, baba oldu. Geçtiğimiz sene mart ayında Çırağan Sarayı'nda Rojin Haspolat ile evlenen futbolcu, baba olduğu Instagram'dan duyurdu.

Hastanede oğlunu öperken fotoğrafını yayınlayan Ozan Tufan, "Hoşgeldin canım oğlum. Hoşgeldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz" diye yazdı.