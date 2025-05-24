Özcan Deniz\'in ağabeyi, yengesine ettiği küfürle Magazin Bahane gündeminde

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Magazin Bahane programında, Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, sanat camiasının gündemini sarsan Özcan Deniz – Ercan Deniz tartışmasını değerlendirdi. Tartışmanın merkezinde yer alan aile içi gerginlikler, özellikle de yengeye yönelik sözlü şiddet iddiası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

HAKAN SOLAKER'DEN AĞIR ELEŞTİRİ: "EVE GİRİP KÜFÜR ETME CESARETİNİ NEREDEN BULUYORSUN?"

Programın dikkat çeken anlarında Hakan Solaker, Ercan Deniz'in Özcan Deniz'in yokluğunda eve girerek yengesine hakaret ettiğini iddia ederek şu sözleri sarf etti: "Özcan yokken eve girip yengesine küfür etme cesaretini nereden buluyorsun?"

GÖKAY KALAYCIOĞLU: "İKİ TARAFTAN BİRİ ZARAR GÖRECEK"

Gökay Kalaycıoğlu ise yaşananların sonunda bir kopuş yaşanacağını düşündüğünü belirterek, "Ben bu konunun sonunda iki taraftan birinin zarar göreceğini düşünüyorum" yorumuyla olayın ciddiyetine dikkat çekti.

"ÖZCAN, EN SON NE ZAMAN MASAYA YUMRUĞUNU VURDUN?"

Kalaycıoğlu, Özcan Deniz'in olaylar karşısındaki sessizliğini eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Hayatın acımasızlığına karşı çok yumuşaksın Özcan! En son ne zaman masaya yumruğunu vurdun?" Sanatçının aile içi krizlerde daha net ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini savundu.

"SAYFA SAYFA SARHOŞUN MEKTUBUNU OKUYOR"

Programın sonunda ise Kalaycıoğlu, kamuoyuna yansıyan mesajlara atıfta bulunarak, "Sarhoşun mektubu okunmaz. Özcan, sayfa sayfa o sarhoşun mektubunu okuyor, gitgide..." sözleriyle yaşananları ironiyle ele aldı ve sürecin sağlıklı ilerlemediğini ima etti.