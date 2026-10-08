Özge Borak\'ın babası merdivenlerden düştü: İki kat aşağı yuvarlandı

Özge Borak, 74 yaşındaki babası Selçuk Borak ile bir film galasına katıldı. Galada Selçuk Borak'ın sağ kolunun askıda olması dikkat çekti. Ünlü oyuncunun babasının üç hafta önce merdivenlerden düşerek kolunu kırdığı öğrenildi.

İKİ KAT AŞAĞI YUVARLANDI

Koreograf, dansçı ve oyuncu Selçuk Borak, yaşadığı kazayı anlatarak merdivenlerden düştüğünü ve iki kat aşağı yuvarlandığını söyledi. Borak, düşmenin ardından kolunun kırıldığını belirtti.

"TAM BİR GÖRÜNMEZ KAZA"

Babasının yaşadığı talihsiz olayla ilgili konuşan Özge Borak ise, "Tam bir görünmez kaza" ifadelerini kullandı.