Konya'da çekimleri devam eden 'Mevlana' dizisinde rol alan Yıldırım, "Konya'da çekimler devam ediyor, kısa süre için İstanbul'a geldim. Bugün güzel bir yemek oldu, bol bol sohbet ettik" dedi.

Uzun zamandır meslektaşı Özge Gürel ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, evlilik haberleri hakkında ilk kez konuştu.

"YAZ AYINDA EVLENECEĞİZ"

Çayoğlu, "Kısmet olursa yaz ayında evleneceğiz, ancak tam tarih belli değil. Hazırlık aşamasındayız" dedi.

Kaan Yıldırım'ın, ünlü fenomen Danla Bilic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu konu hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok, bende sette gördüm haberleri, kalbim boş. Olsa zaten paylaşıyorum, 14 Şubat'ı yalnız geçireceğim. Belki Uraz'la romantik bir yemek yeriz" diyerek güldürdü.

"BU İMAJA ALIŞTIM"

Rol aldığı dizi için sarıya boyattığı saçlarıyla çok konuşulan Uraz Kaygılaroğlu, "Bu imaja alıştım, artık ben de kadınlar gibi kuaför müdavimi oldum. 20 günde bir gidip dip boyamı yaptırıyorum, alıştım artık" dedi.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Özge Gürel ile evleneceğini açıklayan Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında; 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu, 2022 yılı itibarıyla 34 yaşındadır ve bekardır. 2015 yılından beri beraber olduğu oyuncu Özge Gürel ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Beşiktaş taraftarıdır. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve ikizler burcudur.