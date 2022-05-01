Pandemi bitti, sahneler hareketlendi - Son Dakika
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Pandemi bitti, sahneler hareketlendi

01.05.2022 14:33
Pandemi bitti, sahneler hareketlendi

ANKARA (İHA) – Pandemi döneminde sahnelerden uzak kalan sanatçılar, hayranları ile buluşmaya başladı.

ANKARA (İHA) – Pandemi döneminde sahnelerden uzak kalan sanatçılar, hayranları ile buluşmaya başladı.

Pandemi döneminde 2 yıl boyunca eğlence sektörü kapalı kaldı. Korona virüs salgını ile kapanan eğlence sektörü, yeniden hareketlenmeye başladı. Ünlü isimler sahnelere geri dönerken, mekanlar da sanatçıları ağırlıyor. Pandemi kurallarının hafifletilmesinin ardından ilk programını açıklayan mekanlardan birisi de Ankara Çayyolu'nda bulunan Mascotte Clup oldu. Demet Akalın, Ece Mumay, Serdar Ortaç, Hande Yener, Otilla gibi isimler, mayıs ve haziran ayı içinde Mascotte Clup'te sahne alacak. 11 Mayıs'ta Demet Akalın, 18 Mayıs'ta Serdar Ortaç, 25 Mayıs'ta Ece Mumay, 1 Haziran'da Hande Yener, 8 Haziran'da Otilla Mascotte'de sevenleri ile bulaşacak. - ANKARA

Pandemi bitti, sahneler hareketlendi
Pandemi bitti, sahneler hareketlendi
Pandemi bitti, sahneler hareketlendi
Pandemi bitti, sahneler hareketlendi

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Haziran, Pandemi, Ankara, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Pandemi bitti, sahneler hareketlendi - Son Dakika


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