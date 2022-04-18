Pembe Pijamasıyla Yürüyüşe Çıktı - Son Dakika

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, hafta sonu Tarabya'da görüntülendi. Yürüyüşe çıkan Esra Sönmezer, spor kıyafet yerine pijama takımı giymeyi tercih etti.

'Pembe Pijama' programındaki pijama konseptini sokağa taşıyan Sönmezer, kendisini görenleri şaşırttı. Çevredekilerin kendisine 'Pijamalı Kız' diye seslendiğini söyleyen Sönmezer, "Pijama bir yaşam tarzı oldu. Günlük yaşantımda çok rahat ediyorum. Kendimi mutlu hissediyorum" dedi.