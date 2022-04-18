Pembe Pijamasıyla Yürüyüşe Çıktı - Son Dakika
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Pembe Pijamasıyla Yürüyüşe Çıktı

18.04.2022 19:32
Pembe Pijamasıyla Yürüyüşe Çıktı

Esra Sönmezer, pembe pijamasıyla yürüyüşe çıktı. Ünlü oyuncuyu bu halde görenler hem şaşırdı hem de 'Pijamalı kız' diyerek kendisine seslendi.

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, hafta sonu Tarabya'da görüntülendi. Yürüyüşe çıkan Esra Sönmezer, spor kıyafet yerine pijama takımı giymeyi tercih etti.

'Pembe Pijama' programındaki pijama konseptini sokağa taşıyan Sönmezer, kendisini görenleri şaşırttı. Çevredekilerin kendisine 'Pijamalı Kız' diye seslendiğini söyleyen Sönmezer, "Pijama bir yaşam tarzı oldu. Günlük yaşantımda çok rahat ediyorum. Kendimi mutlu hissediyorum" dedi.

Pembe Pijamasıyla Yürüyüşe Çıktı
Pembe Pijamasıyla Yürüyüşe Çıktı
Pembe Pijamasıyla Yürüyüşe Çıktı

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Esra Sönmezer, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Pembe Pijamasıyla Yürüyüşe Çıktı - Son Dakika


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