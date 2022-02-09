Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı Çiftinden Üzücü Haber

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, bir süredir meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi.

SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı sessiz sedasız ayrıldılar.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

İkili, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

KISKANÇLIK KRİZİ

Son haftalarda Yargı dizisinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun öpüşme sahneleri artmıştı. İddiaya göre; Kıskançlık krizine giren Yiğit Kirazcı, sevgilisi Pınar Deniz'i kızdırdı.

Yaşanan gerilim sonrası ikili ayrılma kararı aldı.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz kaç yaşında, nereli; 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 28 yaşındadır.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Deniz şu sıralar 'Yargı' dizisinde Ceylin karakterini canlandırıyor.

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı kim, kaç yaşında, nereli; Yiğit Kirazcı, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 38 yaşındadır.

Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında modellik yapan ve reklamlarda oynayan Kirazcı, oyunculuk eğitimi aldı. Güllerin Savaşı, Seviyor Sevmiyor dizileri ile dikkatleri üzerine çekti.

Yiğit Kirazcı şu sıralar ekranlarda yayınlanan 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alıyor.