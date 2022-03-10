Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok - Son Dakika

Film çekiminde tanışan ve mutluluklarını her daim paylaşan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı çiftinden üzücü haber geldi. 1 ay önce sesiz sedasız Yiğit Kirazcı ile ilişkisini bitiren Pınar Deniz ilk kez açıklamada bulundu.

"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM YOK"

Aşkın Kıyameti adlı filminin çekimlerinde tanışan sonra setteki arkadaşlıklarını sürpriz bir şekilde aşka dönüştüren Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, geçtiğimiz ay ayrılık kararı almıştı. Pınar Deniz ayrılık hakkında ilk kez konuştu, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor."