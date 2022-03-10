Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok - Son Dakika
Üye Girişi

Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok

10.03.2022 18:24
Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok

Yargı dizisinde başrolde yer alan Pınar Deniz, geçtiğimiz ay biten ilişkisinin ardından sessizliğini bozdu ve merak edilenleri anlattı. Deniz, "Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." dedi.

Film çekiminde tanışan ve mutluluklarını her daim paylaşan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı çiftinden üzücü haber geldi. 1 ay önce sesiz sedasız Yiğit Kirazcı ile ilişkisini bitiren Pınar Deniz ilk kez açıklamada bulundu.

"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM YOK"

Aşkın Kıyameti adlı filminin çekimlerinde tanışan sonra setteki arkadaşlıklarını sürpriz bir şekilde aşka dönüştüren Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, geçtiğimiz ay ayrılık kararı almıştı. Pınar Deniz ayrılık hakkında ilk kez konuştu, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor."

YORUMLAR
500
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Ayrılık Sonrası Flaş İtiraf! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Ayrılık Sonrası Flaş İtiraf!

Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Mezarlıkta define aramaya çıktılar, 4 kişi bekçiler tarafından suçüstü yakalandı
18:00 Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
17:49 ABD enflasyon verilerini açıkladı! Son 40 yılın en büyük artışını gösterdi
17:45 Rıdvan Dilmen, "Fırat Aydınus'u MHK başkanı yapmak istiyor" iddialarını tiye aldı: Can Ataklı olunca da gülüp geçtik
17:27 Meteoroloji yarın için uyardı! İstanbul turuncu, 57 il ise sarı kodla uyarıldı
17:25 Antalya'daki zirvede Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın talimatları gündem oldu! Her yerde bomba aradılar
17:07 12 hakemin liste dışı kalmasının yankıları devam ediyor! Olaya adli makamlar el koyabilir
16:58 İki polisimize ateş açarak şehit eden saldırganın cansız bedeni bulundu
16:52 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi
16:50 Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 18:30:45. #1.11#
SON DAKİKA: Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement