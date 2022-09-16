Soner Sarıkabadayı'nın Kuruçeşme Heyecanı! - Son Dakika
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Soner Sarıkabadayı'nın Kuruçeşme Heyecanı!

16.09.2022 01:09
Soner Sarıkabadayı'nın Kuruçeşme Heyecanı!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki gün Soner Sarıkabadayı ve sevenlerini ağırladı. Ünlü popçu, performansı ve enerjisiyle unutulmaz bir geceye imza attı.

Soner Sarıkabadayı, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla bir araya geldi. Soruları yanıtlayan ünlü popçu heyecanını "Harika bir mekanda, çok özel bir etkinlik içinde, şarkılarımı söyleceğim için sabahtan beri heyecan içindeyim. Bu keyifli sahneye çıkmak için sabırsızlanıyorum. Hemen konser başlasın istiyorum!" sözleriyle dile getirdi.

EŞİ YALNIZ BIRAKMADI!

Söylediği şarkılarla hem dijital mecralarda hem de müzik listelerinde adından sıkça bahsettiren Soner Sarıkabadayı, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle ilk kez bir araya geldi.

'Pas' adlı şarkısıyla sahneye çıkan sanatçı, "Bu gece az sohbet, çok şarkı!" sözleriyle sevenlerini mest etti. 'İnsan Sevmez mi?', 'Kasaba', 'Koparılan Çiçekler', 'Kutsal Toprak' gibi kendi yazdığı birçok hit parçasını seslendiren Soner Sarıkabadayı'ya hayranları ve en önde oturan eşi Madelein Lopez Camelo da eşlik etti. Ünlü sanatçı popüler olan şarkılarından oluşturduğu repertuvarının yanı sıra yeni bir yorum getirdiği 'Delalım' isimli türküyle sevenlerini doyasıya eğlendirdi.

Soner Sarıkabadayı'nın sahnedeki müthiş performansıyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi müziğe ve eğlenceye doydu.

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Kaynak: Snob Magazin

Soner Sarıkabadayı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Soner Sarıkabadayı'nın Kuruçeşme Heyecanı! - Son Dakika

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