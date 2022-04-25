Renan ile Aşk Yaşadığım İddiası Şehir Efsanesi - Son Dakika

Nehir Erdoğan önceki gece aralarından Mustafa Denizli, Hıncal Uluç gibi isimlerin de bulunduğu arkadaş grubu ile Nişantaşı'nda bir mekanda hasret giderdi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan " Çok güzel bir gece oldu benim için" dedi.

Nehir Erdoğan uzun bir aradan sonra Erkan Petekkaya ile başrol oynadığı 'Sana Söz' dizisi ile ekranlara dönmüş ancak dizi 7.bölümü ile final yapmıştı. Muhabirlerin dizinin 7.bölümde bitmesi can sıkıcı oldu mu? sorusunu Erdoğan "Çok keyif aldığım bir işti. Güzel anılar biriktirdim. Tam tadında bitti." diyerek cevapladı.

Güzel oyuncu yakın zamanda bir sinema filmi ile beyaz perdede olacağının müjdesini de verdi. Sinema filmi ile ilgili detay vermekten kaçınan Erdoğan "Yaz aylarında çekimleri başlayacak." demekle yetindi.

Nehir Erdoğan'ın adı Renan Kaleli ile aşk iddialarına karışmıştı.

Muhabirlerin Renan Kaleli ile ilişkiniz nasıl gidiyor sorusuna ise Erdoğan "Arkadaşlar bir şehir efsanesidir aldı başını gidiyor. Renan benim sevgilim değil. Hiçbir zaman Renan ile birlikte olmadık. Bu haberleri her yazdığınızda ve ben evimde bu haberleri okuduğumda kahkaha atıyorum. Renan benim çok yakın arkadaşım." diyerek aşk iddialarına son noktayı koymuş oldu.