Rober Hatemo’dan radikal karar: Müziği bırakıp kuyumculuğa dönecek - Son Dakika
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Rober Hatemo’dan radikal karar: Müziği bırakıp kuyumculuğa dönecek

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Rober Hatemo’dan radikal karar: Müziği bırakıp kuyumculuğa dönecek
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Rober Hatemo, müzik kariyeriyle ilgili radikal bir kararın eşiğinde olduğunu açıkladı. Bir şarkı daha yaptıktan sonra yeni müzik üretmeyi bırakabileceğini söyleyen ünlü isim, baba mesleği kuyumculuğa dönerek Kapalıçarşı’daki aile işine katılmayı planladığını belirtti.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Rober Hatemo, kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir kararın eşiğinde olduğunu açıkladı. Kıbrıs’ta sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, artık yeni şarkılar üretme konusunda eskisi kadar istekli olmadığını söyledi. 

Rober Hatemo’dan radikal karar: Müziği bırakıp kuyumculuğa dönecek

“ARTIK MUTLU OLMUYORUM”

Hatemo, son çıkardığı “Vara Vara” şarkısının klibinden memnun kalmadığını ve klibi yeniden çekmek istediğini belirtti. Bunun ardından bir şarkı daha hazırlamayı planladığını söyleyen sanatçı, sonrasında müzik üretimini bırakabileceğini ifade etti. Hatemo, bu kararının ardında kırgınlıktan çok müzik sektörünün geldiği noktadan duyduğu rahatsızlık olduğunu anlattı. 

BABA MESLEĞİNE GERİ DÖNECEK

Müziği tamamen hayatından çıkarmayacağını ve zaman zaman sahneye çıkabileceğini belirten Hatemo, asıl sürprizi yeni meslek planını açıklarken yaptı. Ünlü şarkıcı, yıllar önce yaptığı kuyumculuğa yeniden dönmeyi düşündüğünü söyledi.

Rober Hatemo’dan radikal karar: Müziği bırakıp kuyumculuğa dönecek

Kapalıçarşı’da kardeşi ve kuzeninin devam ettirdiği aile işine katılabileceğini belirten Hatemo, tezgahta çalışmaktan da çekinmeyeceğini ifade etti. Hatemo’nun babasının da kuyumcu olduğu, sanatçının müzik kariyerinden önce bu meslekle ilgilendiği biliniyor. 

SAHNELERİ TAMAMEN BIRAKMAYACAK

Rober Hatemo’nun açıklamasına göre karar, konser hayatını tamamen sonlandırmak anlamına gelmiyor. Sanatçı, yeni şarkı üretimini bıraksa bile zaman zaman sahne almaya devam edebileceğini belirtti.

Rober HatemoMagazinMüzikSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sebahattin şentürk sebahattin şentürk:
    neresi. ünlü 0 0 Yanıtla
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