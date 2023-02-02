Prestij Meselesi galasına Hande Sarıoğlu'nun kalça dansı damga vurdu - Son Dakika
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Prestij Meselesi galasına Hande Sarıoğlu'nun kalça dansı damga vurdu

02.02.2023 12:07

Prestij Meselesi'nde rol alan Hande Sarıoğlu filminin galasına dansıyla damga vurdu. Sarıoğlu, Mahsun Kırmızıgül şarkı söylerken sahneye çıkarak kalça dansı yaptı.

Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Ali Sürmeli ve Nursel Köse gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Prestij Meselesi filminin galası yapıldı. Eğlenceli anların yaşandığı galada Mahsun Kırmızıgül sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

KALÇA DANSI YAPTI

Filmde rol alan oğlu Mahmut Kırmızıgül ile sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül birlikte şarkı söyledi. Hande Sarıoğlu oyunculuk deneyimi yaşadığı filmin kalasında Kırmızıgül şarkı söylerken sahneye çıktı. Kırmızıgül "Dinle" şarkısının söylerken Sarıoğlu da kalça dansı yaparak eşlik etti. İkilinin sahnedeki performansı ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Prestij Meselesi galasına damga vuran an! Mahsun Kırmızıgül söyledi, Hande Sarıoğlu kalça dansı yaptı
Prestij Meselesi galasına damga vuran an! Mahsun Kırmızıgül söyledi, Hande Sarıoğlu kalça dansı yaptı
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Son Dakika Magazin Prestij Meselesi galasına Hande Sarıoğlu'nun kalça dansı damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prestij Meselesi galasına Hande Sarıoğlu'nun kalça dansı damga vurdu - Son Dakika
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