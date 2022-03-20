Rubato'yu Kar Bile Durduramadı! - Son Dakika

Geniş repertuvarıyla sevenlerine keyifli bir akşam yaşatan Rubato'nun seslendirdiği tüm şarkılara konuklar hep bir ağızdan eşlik etti.

Samimi ve içten tavırlarıyla kalpleri kazanan Rubato, 'Aman Aman', 'Tutuklu' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses gibi müziğin ustaların eserlerin seslendirerek efkar dozunu daha da arttırdı. Konser bitiminde Rubato'nun solisti Özer Arkun, Kozyatağı Hilton'un bahçesinde kar yağışının keyfini çıkarmayı da ihmal etmedi.