Rubato'yu Kar Bile Durduramadı! - Son Dakika
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Rubato'yu Kar Bile Durduramadı!

20.03.2022 12:39
Rubato'yu Kar Bile Durduramadı!

Önceki akşam yoğun kar yağışına rağmen Hayal Kahvesi Kozyatağı Premium Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Rubato grubu, unutulmaz bir konser verdi. Mekanı hınca hınç dolduran Rubato, şarkılarıyla müzikseverlerin adeta kulaklarının pasını sildi.

Geniş repertuvarıyla sevenlerine keyifli bir akşam yaşatan Rubato'nun seslendirdiği tüm şarkılara konuklar hep bir ağızdan eşlik etti.

Samimi ve içten tavırlarıyla kalpleri kazanan Rubato, 'Aman Aman', 'Tutuklu' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses gibi müziğin ustaların eserlerin seslendirerek efkar dozunu daha da arttırdı. Konser bitiminde Rubato'nun solisti Özer Arkun, Kozyatağı Hilton'un bahçesinde kar yağışının keyfini çıkarmayı da ihmal etmedi.

Rubato'yu Kar Bile Durduramadı!
Rubato'yu Kar Bile Durduramadı!

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Rubato, Konser, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Rubato'yu Kar Bile Durduramadı! - Son Dakika


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