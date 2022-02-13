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Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk, yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika

Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk, yoğun bakıma kaldırıldı

13.02.2022 20:45
Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk, yoğun bakıma kaldırıldı

Deryalar, Ramize ve Safiye gibi Rumeli türküleriyle bilinen ünlü sanatçı Arif Şentürk, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 81 yaşındaki Şentürk'ün hayati tehlikesi bulunmuyor.

Rumeli türkülerinin duayen yorumcusu 81 yaşındaki Arif Şentürk, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Arif Şentürk'ün yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Arif Şentürk'ün solunum sıkıntısı sebebiyle yoğun bakımda tutulduğu, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SAHNE ALMIŞTI

Arif Şentürk, geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde sahne almıştı.

Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk, yoğun bakıma alındı
Arif Şentürk

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk, yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk, yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika
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