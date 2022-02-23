Sadakatsiz bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi? - Son Dakika

SADAKATSİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?

Asya ve Aras evlendikten sonra yurtdışında yaşama kararı alınca Ali, seçimini yapıyor. Ancak Derin, Ali'nin Volkan'la yaşamasına asla sıcak bakmıyor! Volkan ne yapacak?

Haluk'un ölümünün ardından herkes tarafından suçlanan Asya ve Aras, zor bir dönemece girmiştir.

Yaşananlardan Aras'ı sorumlu tutan Selçuk'un hamlesi, Nil ve Selçuk'un arasında soğuk rüzgarlar estirir.

Volkan'ın evine yerleşen Derin'in Ali konusunda atacağı adım merak konusu olurken, yaşanan hangi beklenmedik gelişme Asya'yı yeni bir yol ayrımına getirir?