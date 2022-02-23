Sadakatsiz bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi? - Son Dakika
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Sadakatsiz bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?

23.02.2022 14:20

KANAL D'nin sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya ve Aras evlendikten sonra yurtdışında yaşama kararı alınca Ali, seçimini yapıyor. Ancak Derin, Ali'nin Volkan'la yaşamasına asla sıcak bakmıyor!

SADAKATSİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?

Asya ve Aras evlendikten sonra yurtdışında yaşama kararı alınca Ali, seçimini yapıyor. Ancak Derin, Ali'nin Volkan'la yaşamasına asla sıcak bakmıyor! Volkan ne yapacak?

Sadakatsiz bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?

Haluk'un ölümünün ardından herkes tarafından suçlanan Asya ve Aras, zor bir dönemece girmiştir.

Sadakatsiz bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?

Yaşananlardan Aras'ı sorumlu tutan Selçuk'un hamlesi, Nil ve Selçuk'un arasında soğuk rüzgarlar estirir.

Sadakatsiz bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?

Volkan'ın evine yerleşen Derin'in Ali konusunda atacağı adım merak konusu olurken, yaşanan hangi beklenmedik gelişme Asya'yı yeni bir yol ayrımına getirir?

Sadakatsiz bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
YORUMLAR
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Caner Cindoruk, Sadakatsiz, Cansu Dere, Kanal D, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi? - Son Dakika


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