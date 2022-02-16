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Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi? - Son Dakika

Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi?

16.02.2022 14:26

ATV'nin sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman'da bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Kanal D'nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geliyor.

SADAKATSİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Asya, Aras ile evlenme kararlarını herkese duyururken, Ali'nin verdiği tepki şaşkınlığa yol açar. Selçuk ve Nil gelecekleri için büyük bir adım atmaya hazırlanırken, Volkan'ın Derin ve Onur ilişkisine tepkisi merak uyandırır.

Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi?

Beklenmedik bir ölüm tüm Tekirdağ'ı yasa boğarken, hangi önemli gelişme Asya ve Aras'ı büyük bir kararın eşiğine getirecektir?

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Caner Cindoruk, Cansu Dere, Sadakatsiz, Kanal D, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi? - Son Dakika
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