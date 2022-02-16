Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi?

SADAKATSİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Asya, Aras ile evlenme kararlarını herkese duyururken, Ali'nin verdiği tepki şaşkınlığa yol açar. Selçuk ve Nil gelecekleri için büyük bir adım atmaya hazırlanırken, Volkan'ın Derin ve Onur ilişkisine tepkisi merak uyandırır.

Beklenmedik bir ölüm tüm Tekirdağ'ı yasa boğarken, hangi önemli gelişme Asya ve Aras'ı büyük bir kararın eşiğine getirecektir?