Sadakatsiz'de bu akşam neler yaşanacak? Derin intihar mı edecek? - Son Dakika
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Sadakatsiz'de bu akşam neler yaşanacak? Derin intihar mı edecek?

25.05.2022 13:56
Sadakatsiz'de bu akşam neler yaşanacak? Derin intihar mı edecek?

Final bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak Sadakatsiz dizisinde Derin kendisinden ayrılmak isteyen Volkan'ın tutuklanmasıyla yeni bir kriz geçirir. Asya'nın ise tek istediği oğlu Ali ile yeni bir hayata başlamaktır.

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Sadakatsiz dizisinde Nil ve Selçuk yeni bir yol ayrımına gelir. En zor zamanında yanında bir kez daha Onur'u bulan Derin, ummadığı bir anın içine çekilir.

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Volkan'ın yaralanması ile Asya, Ali'nin babasını kaybetme ihtimaliyle sarsılır. Sürpriz bir haber alan Nil ve Selçuk yeni bir yol ayrımına gelir. En zor zamanında yanında bir kez daha Onur'u bulan Derin, ummadığı bir anın içine çekilir.

Hata üstüne hata yapan Derin yolun sonuna geldiğini hissederken, Gönül Volkan sorununu kökünden çözmeye kararlıdır.

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