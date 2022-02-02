Sadakatsiz'de bugün neler olacak? Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır

Başrollerinde Cansu Dere ,Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi bu akşam 47. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aras, Asya ile birlikte annesinin yanındadır. Annesi, yangından sonra ilk kez Aras ile karşılaşmıştır. Aras'a kendisini hatırlayıp, hatırlamadığını sorar. Aras ise, boş gözlerle kadına bakar. Bu sırada aynı eve Volkan gelir. Çok sinirli olan Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır. Onu Ali'ye el kaldırmakla suçlar.