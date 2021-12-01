Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak?

Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yeni sezon hikayesine Berkay Ateş'in de dahil olması heyecanı bir kat daha artırdı. Yeni bir ivme kazanan dizinin yeni bölümünde savaş çanları çalacak ve biz izleyiciler bambaşka bir hikayeye doğru akacağız.

Asya ile Aras'ın mutluluğuna engel olmaya çalışan ve oyunu bozan Volkan Aras'ın evli olduğunu söyleyince Asya'nın kadınlık gururu incinmişti. Tam olarak Derin'in evli bir adamı ayartması gibi davrandığı düşünen Asya, Aras'tan intikamını fazlasıyla almıştı.

ARAS BOŞANIYOR

Fakat yeni bölümde işlerin tamamen bozulduğuna şahit olacağız. Aras, bu kez Volkan'dan daha atak davranarak eşinden boşanacağını söyleyerek intikamını fazlasıyla alıyor. Volkan ise bu duruma fazlasıyla bozuluyor. Derin ise Aras'ın boşanma kararından oldukça mutlu olacak.

Bir süredir hikayenin akmamasından şikayetçi olan izleyici de bu savaş durumundan memnun olacağa benziyor. Geçtiğimiz hafta uzun süredir liderliğini koruduğu reyting sıralamasında ilk kez geri düşen Sadakatsiz'de Aras'ın karısı Leyla ortaya çıktığında Asya kendisini Derin gibi hissetmiş, evli bir adamı ayartmaya çalıştığını düşünmüştü. İzleyici de Asya'yı bu durumda görmekten rahatsız olmuştu.

İZLEYİCİ TEPKİSİ

İzleyiciler sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Sadakatsiz'in senaryosunun ikinci bölümde çok bozulduğuna dikkat çekiyor ve bir an önce düzelmesini umduklarını belirtiyor. Dizinin uzatılması için Aras'ın boşanma sürecinin uzayacağını söyleyen izleyiciler bu durumun Sadakatsiz'i klasik Türk dizisi sınıfına soktuğunu söylüyor.