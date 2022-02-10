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Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Asya ile Aras evleniyor - Son Dakika

Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Asya ile Aras evleniyor

10.02.2022 12:03
Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Asya ile Aras evleniyor

Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz'de dün akşam Asya ile Aras evlilik kararı aldı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali'nin Aras'a attığı iftira Asya'yı zor bir yol ayrımına getirmiştir. Derin hayatını kurtaran yabancının desteğiyle Nadir'in peşine düşer. Haluk Aras'ın geçmişi konusunda giderek köşeye sıkışırken, Melih ve Bahar'ın alacağı karar herkesi şaşkınlığa uğratır.

Volkan'ın Asya'ya izlettiği gizemli bir video, Aras hakkında bir gerçeği daha gün yüzüne çıkarırken, Aras'ın doğum gününde Asya'yı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

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Sadakatsiz, Cansu Dere, Kanal D, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Asya ile Aras evleniyor - Son Dakika Magazin


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