Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Asya ile Aras evleniyor

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali'nin Aras'a attığı iftira Asya'yı zor bir yol ayrımına getirmiştir. Derin hayatını kurtaran yabancının desteğiyle Nadir'in peşine düşer. Haluk Aras'ın geçmişi konusunda giderek köşeye sıkışırken, Melih ve Bahar'ın alacağı karar herkesi şaşkınlığa uğratır.

Volkan'ın Asya'ya izlettiği gizemli bir video, Aras hakkında bir gerçeği daha gün yüzüne çıkarırken, Aras'ın doğum gününde Asya'yı nasıl bir sürpriz beklemektedir?