Şahan Gökbakar, komedyen Hasan Can Kaya'yı yere göğe sığdıramadı: Çok başarılı buluyorum çok da gülüyorum - Son Dakika
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Şahan Gökbakar, komedyen Hasan Can Kaya'yı yere göğe sığdıramadı: Çok başarılı buluyorum çok da gülüyorum

07.12.2022 11:59

Recep İvedik 7 filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Şahan Gökbakar, katıldığı canlı yayında komedyen Hasan Can Kaya'yı çok beğendiğini açıkladı. Kaya'ya bir tavsiyede de bulunan Gökbakar, "Konuşanlar'ın her bölümünü izleyerek çok gülüyorum. Küfürle ilgili gelen yorumları bırakıp bildiği yolda gitsin" dedi.

Başarılı komedyen Şahan Gökbakar, Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Sektörle ilgili konuşan Gökbakar, en beğendiği komedyenin Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya olduğunu söyledi.

"HASAN CAN KAYA YORUMLARA TAKILMASIN"

"Takip ettiğin bir komedyen var mı?" sorusu üzerine konuşan Şahan Gökbakar, "Var, Hasan Can Kaya'yı takip ederim. Konuşanlar'ın her bölümünü izliyorum. Çok başarılı buluyorum çok da gülüyorum. Hazır cevaplar vererek seyirciyle çok güzel zaman geçiriyor. Çok güzel bir iş yapıyor. Gelen eleştirilere de kulağını kapatsın. Küfürlü yorumları falan bırakıp bildiği yolda ilerlesin" dedi.

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"RECEP İVEDİK 5'E 8 MİLYON KİŞİ GİTTİ, DEMEK Kİ BİR HİKMETİ VAR"

Kendi film serisi Recep İvedik'in neden eleştirildiğiyle ilgili de şunları söyledi: "Düşün, bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün. Demek ki var bir hikmeti. Birileri izliyor. Tekil insanlar sinemaya gidiyor. Bilet sayısı bu. Bugün 8 milyon insanı evinden çıkart sinemaya zor yani. Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün. Demek ki var bir hikmeti. Gaz çıkartıyor, geğiriyor milyonları götürüyor. E hadi götür o zaman. Hadi bakalım çekin kaç kişi izliyor? Olmaz yani çünkü hikaye bu değil, olay o karakteri yaratabilmek, seni sürüklediği hikayeyi üretmek."

YORUMLAR (1)
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Şahan Gökbakar, Hasan Can Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar, komedyen Hasan Can Kaya'yı yere göğe sığdıramadı: Çok başarılı buluyorum çok da gülüyorum - Son Dakika


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