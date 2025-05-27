Sahnede dansçılar ile öpüşen Jennifer Lopez büyük tepki çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Sahnede dansçılar ile öpüşen Jennifer Lopez büyük tepki çekti

Sahnede dansçılar ile öpüşen Jennifer Lopez büyük tepki çekti
27.05.2025 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jennifer Lopez, 2025 Amerikan Müzik Ödülleri'nde sahne alarak büyük bir tartışma yarattı. 55 yaşındaki sanatçı, hem erkek hem de kadın dansçılarla öpüştü ve bu görüntüler canlı yayında milyonlarca kişi tarafından izlendi. Lopez'in bu davranışı sosyal medyada büyük tepki çekti ve birçok kullanıcı tarafından 'iğrenç' ve 'çaresiz' olarak nitelendirildi. Bazıları ise bunun eski eşi Ben Affleck'i kıskandırmak için yapılan 'umutsuz bir girişim' olduğunu iddia etti.

Jennifer Lopez, Las Vegas'ta düzenlenen 2025 Amerikan Müzik Ödülleri'ndeki performansıyla büyük tartışma yarattı. 55 yaşındaki ünlü sanatçı, gecenin sunuculuğunu yaparken sahne performansı sırasında hem erkek hem de kadın dansçılarla öpüştü ve bu görüntüler canlı yayında milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Ben Affleck'ten boşandıktan sonra bekar olan Lopez, Fontainebleau otelinde düzenlenen etkinlikte 6 dakikalık bir performans sergiledi. Taylor Swift gibi büyük isimlerin katılmadığı gecede Lopez, Billie Eilish, Sabrina Carpenter ve Beyoncé'nin hit şarkılarını seslendirerek etkinliğe renk katmaya çalıştı.

Ancak performans sırasındaki öpüşme sahneleri sosyal medyada büyük tepki çekti. İzleyiciler bu davranışı "iğrenç" ve "çaresiz" olarak nitelendirdi. Bir kullanıcı "Jennifer Lopez aklını kaçırmış" derken, bir başkası "Neden herkesi öpüyor?" diye sordu. Bazıları ise bunun eski eşi Ben Affleck'i kıskandırmak için yapılan "umutsuz bir girişim" olduğunu iddia etti.

Lopez'in 4 ay önce sonlanan 2 yıllık evliliğinin ardından bu tür davranışlar sergilemesi eleştirilerin odağında yer aldı. Özellikle kadın dansçıyla öpüşme sahnesi "çok ileri gitti" yorumları aldı.

Gecenin ödül sahipleri arasında Yılın Sanatçısı ödülünü kazanan 23 yaşındaki Billie Eilish yer aldı. Avrupa turnesinde olan Eilish, video mesajla "Bu çok çılgın, keşke orada olabilseydim" dedi. Yılın Yeni Sanatçısı ödülünü Gracie Abrams, En İyi Kadın R&B Sanatçısı ödülünü ise SZA kazandı.

Lopez, 2015'ten sonra ikinci kez AMA sunuculuğunu üstlenmişti. Altın sarısı saçları ve gösterişli kıyafetleriyle dikkat çeken sanatçının performansı, müzikal yeteneklerinden çok tartışmalı sahneleriyle konuşuldu.

Sahnede dansçılar ile öpüşen Jennifer Lopez büyük tepki çekti
Sahnede dansçılar ile öpüşen Jennifer Lopez büyük tepki çekti
Sahnede dansçılar ile öpüşen Jennifer Lopez büyük tepki çekti

Jennifer Lopez, Kültür Sanat, Ben Affleck, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahnede dansçılar ile öpüşen Jennifer Lopez büyük tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Haan:
    şunlara dünya para verip izlemeye gidenler düşünsün, nasıl bir kepazeliği desteklediklerini 17 1 Yanıtla
  • Prof Dr Alaeddin Yavasca:
    Sevgili arkadaşlar, bu insanların inançları başka, ülkeleri başka. İnsanlar kendi ülkelerinde yadırganmayan istedikleri herşeyi yapabilirler. Artık haber değeri olmayacak içerikleri paylaşıp, ülkemiz insanlarına neden servis ediyorsunuz. Lütfen biraz daha özenerek içerik üretelim. Bu tarz haberlerin bize hiçbir yararı yok. Sevgilerimle 1 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Buları izleyenlerin nasıl bi ruh halleri var acaba..edepten maneviyetten vede ahlaktan uzak..gerisi olsa ne yazar...Allah bunulardan tüm insanlığı korusun inşallah.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
Yunanistan’da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Cengiz İmren’den dikkat çeken çıkış Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
3 çocuğunun annesini ’yeni koltuk takımı’ tartışmasında öldürdü 3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
2. Lig’de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar 2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
19:25
Juventus’ta kalacak mı Kenan Yıldız kararını verdi
Juventus'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi
18:55
Mourinho’dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih
Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih
18:51
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen’in cenaze programı belli oldu
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:49
Mudanya’da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
Mudanya'da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
18:40
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş’a Menajeri İstanbul’dan paylaştı
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı
18:29
De Bruyne’nin yeni adresi belli oldu Başkan resmen açıkladı
De Bruyne'nin yeni adresi belli oldu! Başkan resmen açıkladı
18:26
ABD’li üst düzey isimden ’Hamas, ateşkesi kabul etti’ iddiasına yalanlama
ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 14:40:23. #7.13#
SON DAKİKA: Sahnede dansçılar ile öpüşen Jennifer Lopez büyük tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.