Sahrazen, Zeynep Avcı ile Kapılarını Açacak - Son Dakika
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Sahrazen, Zeynep Avcı ile Kapılarını Açacak

20.05.2022 18:50
Sahrazen, Zeynep Avcı ile Kapılarını Açacak

Hilton İstanbul Kozyatağı'nın 17. katında açılacak olan SahraZen, eğlencenin yönünü değiştirecek.

Şık dekorasyonu, zengin mezeleri ve canlı müzik geceleriyle SahraZen, İstanbul eğlence hayatına yeni bir renk ve soluk katacak. İş insanı Hakan Yaşar'ın sahibi olduğu mekan, popüler isimler ile farklı sahne programları sunarak yeni sezona hareketlilik getirecek.

3 Haziran'da muhteşem bir davetle kapılarını açacak olan mekan, misafirlerine unutulmaz bir gece vaad ediyor. O Ses Almanya'da 'Yalan' şarkısını seslendirerek performansıyla büyüleyen Zeynep Avcı, açılışa özel repertuarı ve sahne kostümüyle sevenlerini büyülemeye hazırlanıyor.

MÖNÜSÜ DE İDDİALI

Geleneksel tatları alışılagelmişin dışında ve modern sunumlarla harmanlayan mekan mönüsüyle de damaklarda unutulmaz izler bırakacak. Meze konusunda epey zengin bir mutfağa sahip olan mekanda, yerel ve mevsiminde kullanılan ürünler ön plana çıkıyor.

Sahrazen, Zeynep Avcı ile Kapılarını Açacak
Sahrazen, Zeynep Avcı ile Kapılarını Açacak

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Sahrazen, Zeynep Avcı ile Kapılarını Açacak - Son Dakika


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