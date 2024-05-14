Sandık Kokusu 22. Bölüm: Hasan'ın Sırrı Ortaya Çıkıyor - Son Dakika
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Sandık Kokusu 22. Bölüm: Hasan'ın Sırrı Ortaya Çıkıyor

Sandık Kokusu 22. Bölüm: Hasan\'ın Sırrı Ortaya Çıkıyor

Hasan, gerçekleşen telefon konuşmasından sonra Karsu'ya bir şey belli etmemeye çalışarak kitapçıdan ayrılır. Atilla, Deniz'i almak için Süleyman'ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar. Sağ salim kurtulan Deniz, yaşadığı travmayı saklamak istese de Karsu bunu öğrendiğinde tepkisi çok sert olur.

14.05.2024 13:08
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Sandık Kokusu'nun 22. Bölümünde;

Hasan, gerçekleşen telefon konuşmasından sonra Karsu'ya bir şey belli etmemeye çalışarak kitapçıdan ayrılır. Süleyman'ın dediklerini yapmaktan başka çareleri yoktur.

Atilla, Deniz'i almak için Süleyman'ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar. Sağ salim kurtulan Deniz, annesini daha fazla korkutmak istemediği için olanları söylemek istemese de yaşadığı travmayı daha fazla saklayamaz.

Karsu bunu öğrendiğinde Atilla'ya tepkisi çok sert olur. Reha'ya olanları anlatmak zorunda kalan Karsu ondan hiç beklemediği bir darbe alacaktır.

Kaynak: Magazinkolik

Karsu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sandık Kokusu 22. Bölüm: Hasan'ın Sırrı Ortaya Çıkıyor - Son Dakika

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