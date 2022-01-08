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Sarışın olduğu için dışlandığını itiraf etti! - Son Dakika

Sarışın olduğu için dışlandığını itiraf etti!

08.01.2022 01:12
Sarışın olduğu için dışlandığını itiraf etti!

Şarkıcı Seçil Gür, önceki akşam Cihanir'de bir mekanda sahne aldı. Gür, "Sarışın olduğum için çoğu zaman dışlandım. Kendi ülkemde tepki çektiğim zamanlar bile oldu. Coğrafya kaderdir" açıklamasıyla şaşırttı. İşte detaylar...

Yeni bir albüm hazırlığında olduğunu söyleyen Seçil Gür, "Uzun yıllar konuşulacak bir albüm hazırlığındayım. Ticari kaygım yok. Tek amacım seslendirdiğim şarkıların yıllar sonra bile dinlenmesi" dedi.

"COĞRAFYA KADERDİR"

Müziğe 12 yaşında başladığını söyleyen Gür, "Hak ettiğim seviyeye gelemedim. Çünkü coğrafya kaderdir! Sarışın olduğum için ülkemde çoğu kez dışlandım. Bizim ülkemizde sarışınlar soğuk, esmerler sıcak ve sevecen olarak nitelendiriliyor. Halbuki son derece sevimli ve samimi biriyim" diyerek sitem etti.

"NAZAR BONCUĞU DÖVMESİ YAPTIRACAĞIM"

Sahnede iddialı kıyafetler tercih eden Seçil Gür, "Nazardan korkuyor musunuz?" sorusuna, "Öyle bir durum olursa Allah'a havale ederim. Ama nazar boncuğu dövmesi yaptırma zamanım gelmiş olabilir" yanıtını verdi.

Gür, hayatında aşk olmadığı dönemlerde daha üretken olduğunu da sözlerine ekledi.

Sarışın olduğu için dışlandığını itiraf etti!
Sarışın olduğu için dışlandığını itiraf etti!

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seçil gür, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sarışın olduğu için dışlandığını itiraf etti! - Son Dakika Magazin


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