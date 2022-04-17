Şarkıcı Demet Akalın, Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti - Son Dakika
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Şarkıcı Demet Akalın, Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti

17.04.2022 21:43

Şarkıcı Demet Akalın, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında buluştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz yıl koronavirüs kapsamında hayata geçirilen saat gece 12'den sonraki canlı müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili tüm müzisyenler adına ricada bulundu. Devam eden açıklamalarında Akalın, "Hatta kendisi Kültür Bakanı'mızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım" dedi.

Koronavirüs salgını kapsamında geçtiğimiz yıl devreye sokulan yasaklardan bir tanesi de saat gece 12'den sonra canlı müzik yapılamamasıydı. Ancak pandeminin etkisini yitirmesinin ardından pek çok yasak kaldırırken, müzik yasağının devam etmesine sanatçılar tepkiliydi.

SANATÇILAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA İFTAR YAPTI

Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, pek çok sanatçı ve müzisyenle iftar programında bir araya geldi. Davete Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer ve Alişan gibi ünlü isimler katıldı.

Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti

CENK EREN: MÜZİK YASAĞINI GÜNDEME GETİRDİLER Mİ ACABA?

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Cenk Eren, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

"TÜM MÜZİSYENLER ADINA RİCA ETTİM"

Davete katılan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu paylaşıma yanıt vererek, "Bilgilendireyim... Elbette... belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim." dedi.

Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti

"HATTA KENDİSİ KÜLTÜR BAKANIMIZI YANINA ÇAĞIRDI"

Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ifade eden Akalın, "Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey" dedi.

Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti
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